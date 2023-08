Due giorni insieme

Il contatto immersivo con la natura, l’occasione di vivere un’esperienza unica e particolare, la prima veramente ‘da soli’. Il Rifugio Centro visite Cascina di Spedaletto, con Passione Natura-Biobiettivi e Riserva naturale Acquerino Cantagallo, organizza una tendata per ragazzi per i giorni 8 e 9 settembre. Nello specifico si tratterà di una due giorni nella Riserva con escursione e pernottamento in tenda al Bivacco delle Barbe per concludere in natura le vacanze estive e tornar ancora più arricchiti a scuola. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi in età compresa tra i 9 e i 13 anni; le iscrizioni sono già aperte. Prenotazioni: Cinzia al 347.1933742 oppure Enrico al 338.3037439.