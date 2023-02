Gli Amici della San Giorgio festeggiano i 140 anni del burattino più famoso del mondo con "Viva Pinocchio!", una serie di eventi in programma alla Biblioteca. Si parte domani alle 17 in Sala Manzini, con "Collodi e il suo tempo", un pomeriggio di letture e interventi critici a cura del gruppo di lettura Passeggiate Narrative. In programma il saluto di Rossella Chietti, presidente degli Amici della San Giorgio, seguito da Lorenzo Sergi, presidente degli Amici della Forteguerriana, che ricorderà la figura di Ferdinando Martini, "grande educatore del popolo italiano" e "padrino" di Pinocchio sul "Giornale dei bambini". Poi, una lettura di "Pinocchio il furbo" da "Tante storie per giocare" di Gianni Rodari, a cura di Enrico Melosi e Antonella Ferro. In programma anche "Carlo Lorenzini e la sua epoca" a cura di Caterina Brancatisano; la lettura di un brano da "Le palline di zucchero" di Piero Dorfles, a cura di Nicola Daddio; "Collodi: l’incontro fortunato con le fiabe di Perrault e i favolisti francesi" a cura di Rossella Chietti.

Sabato 11 febbraio, alle 10, nell’Auditorium Terzani, sarà la volta di "Le avventure di Pinocchio". Dopo i saluti, la presentazione della mostra di documenti e oggetti legati a Pinocchio nelle teche della Biblioteca. Poi, l’intervento di Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Collodi, il saluto di Barbara Papi, presidente degli Amici di CiviCa di Calenzano e "Pinocchio è solo un libro per ragazzi?", una conferenza a cura di Roberta Turchi introdotta da Caterina Brancatisano, con letture a cura di Marisa Schiano e Enrico Melosi. Altre letture nel pomeriggio, nell’atrio della biblioteca, nel corso della Festa del gatto... e della volpe.