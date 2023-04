Due donazioni per il pronto soccorso

Due nuovi elettrocardiografi ad alta tecnologia sono stati donati alla struttura operativa complessa di medicina d’urgenza del San Jacopo dall’associazione Pro loco di Sammomè e Colorpark. Gli apparecchi, del valore di oltre 2mila euro, consentono di effettuare l’esame, non invasivo, della funzionalità elettrica cardiaca e di valutare lo stato di salute del cuore. Si tratta di strumenti indispensabili nei pronto soccorsi e a tal proposito il direttore della struttura, il dottor Mirco Donati, insieme all’infermiera coordinatrice, Cristina Cascini, hanno sentitamente ringraziato le due associazioni per la donazione effettuata per potenziare l’attività diagnostica e clinica nel percorso assistenziale in pronto soccorso.

Alla donazione ha partecipato, per conto della direzione sanitaria del presidio ospedaliero, il dottor Leonardo Capecchi che ha elogiato le due associazioni per la loro sensibilità, anche perchè prevalentemente costituite da giovani.