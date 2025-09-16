Due corali in concerto. In Santa Barbara

Cantiamincoro celebra la 18ª edizione: un ponte musicale tra tradizione e comunità. Domenica 21 settembre 2025, alle ore 16, la Chiesa di Santa Barbara di Campotizzoro ospiterà la diciottesima edizione della Rassegna Corale "Cantiamincoro", che dal 2004 è un punto di riferimento per la cultura musicale del territorio. Quest’anno si esibiranno il Coro "San Martino" di Vergaio (Prato) e la Corale di "Santa Barbara", presentate da Roero Venturi. La rassegna si distingue per la qualità del repertorio proposto, che spazia tra brani originali e rielaborazioni del Maestro Gilberto Valgiusti, direttore della Corale Santa Barbara dal 1998. La Corale Santa Barbara, organizzatrice della rassegna, è nata negli anni ‘90 come associazione apolitica, conta attualmente circa quindici elementi e persegue obiettivi di diffusione culturale e solidarietà tra i cori. Il suo repertorio abbraccia musica sacra e profana, animando regolarmente le celebrazioni liturgiche parrocchiali. "Cantiamincoro nasce in un’ottica di scambio culturale, conoscenza e amicizia", spiegano gli organizzatori. Nel corso degli anni, la rassegna si è arricchita di elementi innovativi: pergamene ricordo, letture poetiche accompagnate dal canto e proiezioni durante le esibizioni. La Corale, oltre ad animare le celebrazioni liturgiche della parrocchia, ha dato vita al "Progetto Amico" che la vede coinvolta con le varie associazioni di volontariato dei paesi vicini. L’attività corale non si è mai interrotta, confermando il valore sociale oltre che artistico di questa iniziativa che unisce comunità vicine e lontane attraverso la musica.

Andrea Nannini