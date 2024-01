Due consulenti per Alleanza Assicurazioni

Per la Filiale di Prato si cercano specialisti della vendita Eismann. Richiesta patente B. Ricerca e fidelizzazione clienti, presentazione e vendita prodotti. Candidature: [email protected] Alleanza Assicurazioni, invece, ricerca almeno due consulenti assicurativi finanziari per attività di collocamento prodotti assicurativi e di investimento per nota compagnia di assicurazioni (unica in Italia a non avere agenzie in appalto ma a gestione diretta). Candidature all’indirizzo e-mail [email protected] Nella zona di Prato si ricerca pizzaiolo con esperienza nella mansione per preparazione impasti e cottura pizze. Orario di lavoro dalle ore 17 alle 23, dal martedì alla domenica. Candidature alla signora Cristania Corrado al telefono 320 2160193 o, via e-mail, a [email protected]