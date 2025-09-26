Due Cammini si intrecciano per attraversare i luoghi degli eccidi

Appuntamento nel weekend per gli appassionati di trekking in montagna: il Cammino di San Bartolomeo e il cammino "La scelta di Antigone" si sovrapporranno per ospitare tutti coloro che vorranno unirsi a camminare nelle tappe comuni da Bagni di Lucca fino a Pracchia. "La scelta di Antigone", è un cammino per la pace e il diritto dei popoli promosso dall’associazione "Movimento tellurico–trekking, ecologia e solidarietà", un associazione bolognese che traccia percorsi escursionistici di forte valore simbolico e civile. Fino al 7 ottobre 2025, spiegano gli organizzatori, si camminerà per 300 chilometri, da Pisa a Bologna in un viaggio collettivo, lento e consapevole, che attraversa i luoghi degli eccidi dei civili del passato, per sottolineare il concetto che la memoria non è solo commemorazione, ma responsabilità attiva, capace di denunciare ogni violenza contro popolazioni inermi e affermare il valore della vita umana e il diritto universale alla pace.

Domani (sabato 27 settembre), il gruppo proveniente da Bagni di Lucca e da Vico Pancellorum giungerà a Popiglio e quindi a Piteglio. La sera sarà organizzata una cena aperta a tutti nella sede della Pro Loco di Piteglio. Si proseguirà alle 21.15 con un incontro aperto con rappresentanti di Emergency fra cui il dottor Andrea Bona che ha operato recentemente a Gaza.

Domenica il gruppo visiterà, con il supporto di un relatore e grazie a una navetta, alcuni dei luoghi più significativi delle nostre zone, dove si sono verificati eccidi di civili e distruzioni durante la seconda guerra mondiale: Pianosinatico, Cutigliano, La Lima, San Marcello, Maresca, Campotizzoro, Le Piastre e Prunetta. Proprio a Prunetta, alle 13, sarà organizzato un pranzo aperto a tutti presso la sede della Pro Loco. Alle 15 incontro con filmati, narrazioni e approfondimenti sui fatti relativi alle deportazioni e agli eccidi di civili nel comune di San Marcello Piteglio. L’evento, aperto a tutti, sarà moderato da Michele Chiappini e vedrà la partecipazione del professor Andrea Lottini.

D.C.