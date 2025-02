Due assicuratori di zona e un autotrasportatore

Agenzia assicurativa ricerca due consulenti assicurativo - finanziari per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti della montagna pistoiese (comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano). Richiesto diploma di scuola secondaria superiore. Viene offerto contratto di collaborazione iniziale volto a valutare il successivo percorso per arrivare all’assunzione a tempo indeterminato. Necessari patente B e automuniti. In caso di interesse all’offerta è necessario scrivere un’email a [email protected]. Il signor Papi Graziano, invece, ricerca un autotrasportatore con patente CE per trasporto container sul territorio nazionale con rientro in azienda in serata. Si precisa che non sono previsti pernottamenti esterni. Informaizoni e candiadture al numero telefonico 0574 798147 oppure via e-mail [email protected].