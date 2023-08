Due arpe e un flauto, evento unico Oggi il concerto in San Lorenzo

Un concerto davvero particolare, unico, quello di oggi, venerdì 18 agosto, ore 17.30, nella chiesa di San Lorenzo, a Pracchia. Protagonisti saranno Giovanni Mareggini al flauto e José Antonio Domené e Davide Burani, duo di arpe. E’ il quarto appuntamento della decima edizione di "Pracchia in musica festival". promosso dall’Associazione Filarmonica Alto Pistoiese (Afap), con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia e anche di un riuscito crowdfunding. L’ingresso è libero. Quella di oggi è dumque una formazione davvero rara. Flauto e arpa hanno un repertorio vastissimo, sono un duo che ben amalgama la sonorità dello strumento a fiato con quella delle 47 corde dell’arpa, ma se un duo di arpe è di ascolto piuttosto raro, un duo di arpe e flauto è una vera chicca per gli appassionati di musica.

I protagonisti di un pomeriggio musicale che si preannuncia ricco di sorprese, proporranno un repertorio che si muove nell’ambito classico, ma con significative differenze stilistiche e un deciso excursus temporale. Si parte da Bach, solido pilastro, punto di partenza e caposaldo di tutta la musica, per proseguire con il suggestivo Fandango di Luigi Boccherini eseguito dal solo duo di arpe. E ancora musiche di Mozart, Nadermann, Beethoven. Nel programma anche l’opera, con un’interessante parafrasi sull’Eugene Onegin di Tchaikovsky per flauto e duo di arpe, per passare poi alla Danza nº 1 de La Vida Breve dello spagnolo Manuel de Falla per duo di arpe.

I musicisti si misureranno poi con Piazzolla per concludere con un omaggio al grande musicista e compositore argentino. Gli interpreti vantano una brillante carriera concertistica, numerose incisioni discografiche, e collaborazione per personalità della musica e del teatro. Hanno suonato in prestigiose rassegne in Italia e all’estero. Svolgono una significativa attività di divulgazione della musica e a questo affiancano l’attività didattica. Giovanni Mareggini, flautista affermato, e José Antonio Domené, uno degli arpisti spagnoli più rappresentativi della sua generazione, suonano per la prima volta a "Pracchia in Musica Festival". Davide Burani è invece un gradito ritorno essendo stato concertista nella prima edizione del festival.

Red.Pt.