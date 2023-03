Dressadore vince il bronzo. "Orgoglio ai Mondiali di sci in Austria"

Un grandioso Alessandro Dressadore porta in Italia una medaglia di bronzo dal sapore storico. L’atleta pistoiese, portacolori dello Sci Club Doganaccia con il suo 1:45.63 diventa il primo atleta toscano a vincere una medaglia internazionale nelle discipline dello sci, dai tempi dei successi di Zeno Colò, con questo definire l’impresa di portata storica non è sicuramente esagerato. Alessandro, allenato da Francesca Zerman, Ronnie Ceccarelli, Massimo Sichi e Giovanni Castellani, ha terminato la preparazione, sulle nevi della Doganaccia, sabato scorso. Dopo aver ottenuto nella prima giornata di gare un eccellente sesto posto in Slalom Gigante, categoria II2, è salito sul podio nello slalom speciale iridato sulle piste di Seefeld in Tirol.

La competizione si sta svolgendo in Austria a Seefeld in Tyrol, dove gli atleti dello Sci Alpino e Sci Nordico con disabilità intellettive, provenienti da 13 nazioni del mondo, gareggiano in quattro discipline nordiche e quattro alpine. Alessandro, dopo il primo ottimo risultato si migliora e sale addirittura sul podio, conquistando il terzo posto nello slalom speciale in un Campionato Mondiale di sci alpino. L’importantissimo risultato cercato e voluto dall’atleta dello Sci Club La Doganaccia rende orgogliosa tutta la Nazionale azzurra, impegnata in questi giorni nella kermesse iridata a Seefeld. Anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani si è congratulato con Dressadore sui propri canali social: "Super Alessandro Dressadore! Il giovane pistoiese ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di sci alpino in Austria! Per la Toscana è un gran giorno, siamo tutti orgogliosi di te!". Alessandro è già premiato dal Comune di Pistoia per i suoi traguardi: dal nuoto al karate, arrivando al tennis e, i successi nello sci sono numerosi: nel 2017 porta a casa le medaglie d’oro in super G e d’argento in slalom speciale ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics in Austria.

Andrea Nannini