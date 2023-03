Dressadore vince ancora È medaglia di bronzo "Un orgoglio per tutti e un talento di famiglia"

Braccia al cielo e medaglia al collo per la seconda volta in due giorni, questo è Alessandro Dressadore, unico italiano a raccogliere medaglie di sci alpino ai Campionati Mondiali. Evidentemente non contento della medaglia vinta mercoledì in slalom speciale, l’atleta con origini e sammarcelline (la mamma proviene da La Lima) ha voluto prendersi anche quella del Super G. 52:45 secondi è stato il tempo di gara di Alessandro a 13 centesimi dall’argento conquistato dal francese Paul Riche, mentre a imporsi è stato il polacco Antoni Wiercioch, su una pista particolarmente difficile: Alessandro, con grande concentrazione, è riuscito a interpretarla al meglio. Tra i primi a complimentarsi con il campione che gareggia con i colori dello Sci Club Doganaccia, l’assessore allo sport del Comune di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini: "Alessandro Dressadore – scrive Buonomini, che peraltro nello sci vanta un passato ricco di successi - è un campione dello sport e nella vita. Le medaglie di bronzo che ha conquistato ai mondiali di Seefeld hanno illuminato il nostro orgoglio di Italiani e della comunità di San Marcello Piteglio, con cui Alessandro ha un legame familiare diretto. Un complimento sincero per questi grandi risultati al campione di sci, alla famiglia e al suo sci club Doganaccia dal territorio di San Marcello Piteglio. Risultati come questi, conquistati con il sudore e con l’impegno costante, sono grandi esempi. Avanti così, Alessandro, per restare sul tetto del mondo!".

A fargli eco l’assessore regionale Leonardo Marras: "Complimenti al pistoiese Alessandro Dressadore per il doppio podio ai mondiali di sci alpino Virtus di Saafeld, orgoglio toscano!". C’è anche il successo di una famiglia che nello sport ha sempre creduto e ha saputo usarlo nei suoi valori buoni, il fratello di Alessandro, è maestro di sci e lo ha allenato fino a poco tempo fa, ma quello che fa la differenza è che la vittoria da perseguire è quella interiore. Forse è proprio questo uno dei punti di forza di Alessandro Dressadore che alla fine si diverte e si migliora giorno dopo giorno. Ora c’è bisogno che questa squadra sia sostenuta perché questi ragazzi, se adeguatamente seguiti, possono raggiungere qualsiasi risultato.

Andrea Nannini