Drago, voglia di rivalsa La nonna della piazza per togliere la ’cuffia’ "In credito con la sorte"

PISTOIA

Le novità principali in vista della Giostra dell’Orso 2023 arrivano da Porta Carratica e stanno facendo già discutere in tutti gli altri rioni, soprattutto alla luce dell’addio del 50% della squadra del Cervo Bianco vincitrice nella passata edizione che è sbarcata a vestire i colori del Drago. Nessuna polemica, né alcuna frizione da segnalare, ma solo la voglia, per Aurelio Nencini e Lorenzo Zoppi, di essere protagonisti in piazza del Duomo la sera di San Jacopo e, per i rossoverdi, di togliersi di dosso il ben poco invidiato titolo di "Nonna", ovvero il rione che manca da più tempo dalla vittoria: l’ultima, con ancora il "senatore" del rione in sella ovvero Gino Culatore, risale al 2011 e, nel mezzo, di cose ne sono cambiate sia dentro il Drago che a livello di Giostra.

"Ci approcciamo a questa sfida sapendo che abbiamo un po’ di credito con la fortuna – ammette il presidente del Drago, Luca Francesconi – lo scorso anno siamo partiti con la caduta di Santini ed un paio di passaggi a vuoto: se tutto fosse filato liscio, magari il ’cencio’ alla fine poteva venire da noi. Però, adesso, dobbiamo pensare al futuro ed alla gara del prossimo 25 luglio che si preannuncia molto interessante". Su un argomento del regolamento, però, Francesconi ed il fido scudiero responsabile Giostra Alessio Giannini, un altro che di terra di piazza Duomo se ne intende parecchio, vogliono puntualizzare un aspetto. "Siamo ripartiti nel 2016 con l’idea di valorizzare i cavalieri pistoiesi che, numeri alla mano, sono sempre gli stessi e non aumentano – aggiungono – per questo l’anno scorso in deroga abbiamo chiesto di inserire un fantino ’straniero’, ma qualcuno non era d’accordo".

"Adesso abbiamo inserito questa modifica nel regolamento e in questa edizione a qualche rione fa comodo, altrimenti rimanevano senza chi doveva scendere in pista. Riteniamo assurdo che chi, per esempio, vive a Prato e si allena tutto l’anno a Pistoia non possa gareggiare perché viene da fuori provincia". Il giudizio sull’andamento del Comitato, invece, è particolarmente positivo. "Dopo un anno col presidente Francesco Becagli direi che stiamo viaggiando – conclude il presidene Francesconi – è tornato il Carnevale, lui si spende tanto ed è anche affiancato molto bene da Fabio Dolfi e altri collaboratori: la strada penso possa essere quella giusta, vedremo col tempo".

Soltanto la mattina di San Jacopo sapremo se Lorenzo Zoppi sarà fra i tre titolari del Drago, intanto però aspetta questa Giostra come non mai. "Il cambio di rione è scaturito da varie motivazioni – ammette – penso che in questa competizione alla fine non sempre si può rimanere legati allo stesso rione. Coi rossoverdi mi sto trovando bene anche se ci sono già stato in passato, così molte persone le conoscevo già. A me piace correre e la scelta fatta è dettata anche dal fatto di ritrovare nuovi stimoli: poi, alla fine, risiedo a pochi passi da Montesecco – conclude –: diciamo che sono tornato a casa". Solo pochi giorni, quindi, e si capirà se la scelta sarà stata quella giusta oppure no. La squadra dei cavalieri è composta da Niccolò Francesconi, Lorenzo Zoppi, Simone Santini e Aurelio Nencini. Mentre i cavalli che sono a disposizione del rione per la sfida sono Artista di Campeda, Easth Beer, Cuore de’ Sedini, Pathos de Ozieri, Carasese, Zio Gio e Candy.

Saverio Melegari