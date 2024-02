Doverosa memoria dell’eccidio: "Migliaia di italiani scomparsi"

I morti in quell’eccidio sono stati stimati tra 3mila e 5mila, ma per alcuni storici potrebbero arrivare a 20mila. Per anni è stato un argomento tabù, ma il Giorno del ricordo, istituto con una legge del 1982 vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". La triste solennità è stata celebrata ieri mattina dal sindaco di Montecatini Luca Baroncini, insieme alle altre autorità, alle associazioni combattentistiche e i ragazzi della scuola media Chini, davanti alla stele di corso Matteotti, che ricorda tutte le vittime. Un anziano proveniente dalle zone dove sono stati commessi gli eccidi e dove ha vissuto fino a 14 anni, ha raccontato come, soltanto dopo essere andato via, abbia appreso di quanto fosse successo.

Il sindaco Baroncini, rivolto soprattutto ai ragazzi, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare mai ciò che accadde. I massacri delle foibe sono una serie di feroci eccidi commessi contro militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani yugoslavi e dell’Ozna. Il nome di tali eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici (chiamati in Venezia Giulia "foibe") dove furono gettati i corpi di alcune vittime (o, in alcuni casi, le stesse ancora in vita). Al massacro delle foibe seguì l’esodo giuliano dalmata, ovvero l’emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana dalla Venezia Giulia, dal Quarnaro e dalla Dalmazia.

