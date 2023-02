"Dottor Bronner, indimenticabile" Messa in sua memoria domenica

"Un personaggio di grande spessore che non si dimentica. Anzi, che va ricordato". A distanza di un mese dalla scomparsa del dottor Leonardo Bronner, l’associazione Voglia di Vivere OdV desidera ricordarlo come gesto di doveroso ringraziamento che sentiamo di rivolgere a un uomo per quanto ha fatto, in tanti anni, nell’associazione.

"Generosamente si è prestato a dare la propria competenza di medico sensibile – fanno sapere dalla stessa ricordandolo con grande amore e riconoscenza –, oncologo qualificato che accettando la direzione sanitaria del nostro ambulatorio ha permesso di rendere disponibile a tante donne servizi di prevenzione e sostegno alla cura di altissimo livello. Tanto da apparire talvolta severo verso le pazienti, se avevano tralasciato di aver cura di loro con i controlli dovuti: un rigore che ne rendeva ancor più apprezzabili la professionalità e le qualità umane, ineccepibili".

"Ha sempre condiviso con tutte noi, consigliere e volontarie, i suoi programmi – continua la nota inviata dall’associazione – molti dei quali così innovativi da diventare pionieristici: la sua idea di intervenire nella diagnosi precoce vedeva l’alternarsi di esami clinici e strumentali distribuiti, secondo una tempistica tale da poter individuare più rapidamente possibile l’insorgere di una patologia, personalizzando lo screening per avere maggiori probabilità di successo nella cura.

Altri progetti aveva in mente, come sempre li aveva espressi per trovare insieme la via migliore a realizzarli: e li faremo, ci sentiamo di voler rendere viva l’eredità ideale che ha lasciato, e soprattutto di rispettare la responsabilità che avvertiamo verso di lui, per dare il massimo e dedicargli un appuntamento adeguato a celebrare i suoi propositi e il suo lavoro". Intanto, in occasione del trigesimo dalla sua scomparsa, domenica prossima 19 febbraio alle ore 10 sarà celebrata una messa in memoria: l’appuntamento è alla chiesa di Sant’Alessio.