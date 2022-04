"Dormi bambina", le opere di Gonfiantini

Bella e feroce, così come è la vita, che prima t’accarezza e poi, dimentica di quanto appena fatto, ti schiaffeggia. Una sintesi che dalle mani di Alessandro Gonfiantini passa tutta nella scultura, unica e possibile forma d’espressione per dar sfogo al dolceamaro della vita. Sono due i giorni possibili – oggi e domani – per visitare la mostra che porta appunto il titolo "Bella e feroce" e che raccoglie alcune delle sculture lignee dell’artista e musicista pistoiese, ospitate per l’occasione nell’ex oratorio della Vergine Assunta di Serravalle Paese. Cinque in tutto i pezzi esposti, uno dei quali Gonfiantini lo ha dedicato all’amico musicista Leonardo ‘Leo’ Boni, morto recentemente a Firenze, lasciando nello sconforto i tanti estimatori e fraterni amici nel mondo della musica e non solo. Un’opera che Alessandro ha voluto intitolare "Dormi bambina fai sogni d’oro, babbo ritorna e ti porta un tesoro", ricordando con questa frase quella stessa formula con cui Boni concludeva una canzone di Maurizio Geri. Dal sacro al profano, Gonfiantini nelle sue sculture ritrae chiunque abbia in lui lasciato un segno, per vissuto, per raccontato, per ‘emozionato’. Musicista da sempre, Gonfiantini, 34 anni di Casalguidi, trova nella scultura una consolazione e una presenza capace lei sola di colmare l’assenza per lui più grande, quella del padre.

"Così porto a compimento il tentativo di riempire un vuoto, di creare compagnie silenziose e discrete", spiega lui, che nel legno ha infine trovato il materiale più adatto ad esprimere il senso desiderato: perché il legno è materia viva e mutevole, capace di trasformazioni e movimenti nel tempo. L’intaglio appare grezzo, quasi arrabbiato, ma in realtà "la rozzezza non è incultura o imperizia tecnica, ma aderenza alla realtà bella e feroce". L’iniziazione alla scultura per Gonfiantini è arrivata grazie all’amicizia con Nilo Biagini, che come un maestro e un cicerone lo ha introdotto all’approccio alla materia e gli ha offerto una panoramica delle più significative opere del territorio da intendersi come muse ispiratrici. Poi l’incontro con Giuseppe Gavazzi e più tardi col pittore Fabio Carmignani che in particolare lo ha ‘illuminato’ in tema di disegno, profondità e proporzioni.

Di prossima iniziativa per Alessandro Gonfiantini, altre due produzioni, una commissionata dallo stesso Comune di Serravalle per celebrare il lungo gemellaggio con la città austriaca di Grafenwoerth, e l’altra una nuova Maddalena in maxi formato la cui commissione pubblica è arrivata dalla provincia di Forlì. Per informazioni sulle attività di Gonfiantini collegarsi a www.alegonfiantini.wixsite.comwebsite oppure visitare il laboratorio di via Alighieri 25A a Casalguidi.

linda meoni