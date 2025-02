Doppio intervento per Publiacqua

PISTOIA

Domani e giovedì 13 febbraio in via di Bargi, civico 42/B, saranno vietati il transito e la sosta.Il provvedimento è necessario per lavori di Publiacqua per sistemare una perdita idrica e per il rifacimento di un allaccio. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dai lavori mediante restituzione temporanea del doppio senso di circolazione. Il percorso alternativo sarà via Provinciale Lucchese - via Don Milani.Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.Per consentire a Publiacqua la realizzazione di un allaccio idrico e fognario, in via Villa di Cireglio da mercoledì 12 febbraio sono previste modifiche alla viabilità. Fino al 13 marzo, all’altezza del civico 32 saranno vietati il transito e la sosta; consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dai lavori. Previsto per i pedoni un camminamento protetto.