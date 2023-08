Doppia rapina nel giro di mezz’ora Polizia arresta 27enne dopo la fuga

Il doppio tentativo di fuga di un 27enne marocchino, già con precedenti penali, è finito con il trasferimento in carcere grazie all’intervento degli uomini della Polizia di Stato della Questura di via Pertini.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa e riguardano il giovane in questione, resosi protagonista di rapine in serie, immediatamente segnalate nella mattinata di venerdì scorso.

Il primo episodio era avvenuto poco prima delle otto quando, alla Centrale Operativa, arrivava una segnalazione di rapina nei confronti di una 80enne che viaggiava in bicicletta nel centro città.

Tempo mezz’ora, ecco la seconda chiamata: stavolta nel mirino una donna di 75 anni.

Nella rapina effettuata a chi viaggiava in bicicletta, l’uomo faceva cadere a terra la donna strappandole due collane in oro, gli orecchini e la borsa dandosi alla fuga, mentre nella seconda circostanza si avvicinava con una scusa strappandogli poi via le catenine.

Nel mentre che partivano i primi accertamenti, ecco il terzo episodio.

Intorno alle 8.30, gli agenti della Polfer all’interno della stazione fermavano un uomo di etnia nordafricana con bicicletta ma, durante il controllo, veniva notato qualcosa di nascosto sotto la maglia: tirata su la stessa, veniva fuori la borsa ma, in quel preciso momento, il marocchino si dava nuovamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Al termine dell’intervento, gli agenti Polfer apprendevano dalla Sala operativa di via Pertini delle due precedenti rapine, accomunandole all’uomo appena scappato.

Partivano, così, ricerche più accurate da parte delle pattuglie della Squadra Mobile e, nel giro di un’ora, l’uomo veniva individuato in una ulteriore zona del centro storico.

Tutt’altro che semplice il fermo, visto che il 27enne aveva provato ancora a divincolarsi per tentare nuovamente la fuga ma, stavolta, invano.

Una volta portato negli uffici della Questura, gli agenti lo hanno perquisito e, durante i controlli, è saltata fuori la collana in oro che era stata rubata ad una delle due vittime.

Al termine degli adempimenti di rito il soggetto, arrestato nella quasi flagranza del reato di rapina, è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida della permanenza nella casa circondariale.

red.pt