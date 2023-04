Dopo il danno, la beffa: stop al tecnico picchiato

La società si è trincerata per il momento dietro un silenzio "strategico", per valutare il da farsi. Ma la delusione per il verdetto che suona come alla stregua di una vera e propria beffa è palpabile: il tecnico Filippo Treno è infatti stato squalificato per tre giornate, pur essendosi detto vittima dell’aggressione di sabato scorso e avendo ricevuto sette giorni di prognosi dal pronto soccorso dell’ospedale di Pisa. Una decisione a sorpresa, quella presa ieri dal giudice sportivo nei confronti dell’allenatore dell’HC Pistoia, per quanto avvenuto alla fine dello scorso match di campionato contro il Cus Pisa. Un incontro svoltosi nel capoluogo pisano e chiusosi sull’1-1, valido per la quarta giornata della Serie A1 202223 di hockey su prato, fra due compagini in lotta per salvarsi. Nel post-gara (secondo le prime ricostruzioni della società arancione) a seguito di una discussione particolarmente accesa, Treno sarebbe stato aggredito da alcuni tesserati della compagine locale (fra i quali il medico sociale) ed una volta caduto a terra avrebbe subìto anche qualche calcio.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri, mentre al coach sarebbe stato riscontrato dai sanitari del pronto soccorso un trauma cranico e contusioni multiple. Una versione che i rivali hanno confermato solo in parte. "L’azione scomposta che involontariamente ha fatto cadere l’allenatore della squadra ospite è avvenuta nel tentativo di calmare gli animi al momento del fischio finale della partita – si legge nel comunicato del Pisa - l’episodio nel suo complesso, ha coinvolto alcune persone e solo per qualche attimo concitato, profili su cui verrà fatta comunque massima chiarezza, da parte della società".

E sulla base sul referto dell’arbitro, la giustizia sportiva sembra aver riconosciuto Treno come corresponsabile dell’alterco "per avere a fine gara più volte spinto il medico sociale della squadra avversaria".

La stessa squalifica comminata oltretutto al medico pisano. E adesso? Per l’Hockey Club Pistoia sono ore di valutazione. E dopo aver letto le carte, la dirigenza potrebbe teoricamente fare ricorso.

Giovanni Fiorentino