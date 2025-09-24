Doping nel ciclismo ed estorsioni. Team nel mirino, 10 verso il processo

La Procura di Pistoia ha chiuso le indagini sull’ex team ciclistico Vini Tabù, che aveva sede a San Baronto (comune di Lamporecchio). Dieci le persone indagate. Le ipotesi di reato sono quelle di uso e favoreggiamento di sostanze dopanti per sette atleti e uno dei direttori sportivi all’epoca del team e quella di estorsione in concorso in danno dei ciclisti per altri tre. Nella indagine anche volti noti del ciclismo, tra cui Angelo Citracca, romano di 56 anni, ex ciclista e general manager del team; Luca Scinto, fucecchiese di 57 anni, ex ciclista che aveva vinto il Gran Premio Città di Camaiore e il Giro di Toscana, e infine l’ex ciclista Matteo De Bonis. Proprio De Bonis era risultato positivo in occasione di un controllo, effettuato fuori competizione, nel 2021, quando erano scattate le perquisizioni nei confronti di dirigenti e atleti. L’indagine, condotta dai Nas di Firenze, sotto la direzione della Procura di Pistoia, si è allargata sulla base di un report riservato dell’Agenzia antidoping della Svizzera scaturito da segnalazioni anonime sulla piattaforma dedicata di quell’organizzazione. Le segnalazioni descrivevano nel dettaglio pratiche di doping e presunte estorsioni ai danni degli atleti, costretti a restituire parte del loro ingaggio.

Gli atleti, nonostante l’anonimato graantito dalla piattaforma, sono stati identificati dai carabinieri. Secondo gli inquirenti, esisteva un vero sistema criminoso organizzato dal team al fine per reclutare atleti di minor valore o comunque rimasti per vari motivi senza ingaggio, contrattualizzandoli (attraverso una società di comodo in Irlanda) solo dopo che gli stessi avevano pagato grosse somme di denaro, o in altri casi dopo che si erano impegnati alla restituzione totale e parziale degli stipendi.

La leva usata sarebbe stata quella della minaccia di esclusione della attività agonistiche in caso di mancata corresponsione di quanto pattuito. In alcuni casi ai ciclisti veniva fornita, sempre a pagamento, una licenza di atleta professionista acquisita dalla squadra, con metodi corruttivi, presso Federazioni sportive compiacenti di altri Paesi, simulando anche trasferimenti di residenza all’estero, di fatto mai avvenuti. Angelo Citracca e Luca Scinto sono difesi dall’avvocato milanese Federico Cecconi, noto anche per aver difeso con successo Silvio Berlusconi nel caso Ruby.

M. V.