Donne protagoniste al Moderno. Con ironia, rabbia e commozione

Donne protagoniste al Moderno. Domani sera, nel foyer del Moderno, alle 21, "Comicità al femminile" con Lucia Padovani e Mary Fortino che presentano "Borda e riborda donne". Un lavoro scritto dalla pistoiese Lucia Padovani, diretto dalle stesse attrici, Lucia e Mary, della compagnia "Donne sopra le rughe". Dalle ore 20 apericena (prenotazione 347.7179560). "Borda e riborda donne" porta in scena un susseguirsi di macchiette femminili. Si avvicendano due sorelle, due giornalaie, due giornaliste, una influencer influenzata, una sessuologa per diritto di nascita, sgangherate donne delle pulizie. Il tutto alternato da canzoni. L’evento è inserito nelle iniziative del Comune per la Giornata internazionale della donna. Sabato 9 marzo, alle 21, sul palco del Moderno arriva l’atteso trio Meacci-Morozzi-Riondino, nello spettacolo "Piccole donne crescono?", nell’ambito della stagione teatrale organizzata da Fondazione Toscana spettacolo e Comune di Agliana. Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, tre amatissime artiste toscane, sono le protagoniste di un testo brillante e commovente, che portano in scena per la regia di Matteo Marsan. Chiara Riondino ha composto anche testi e musica originali. E’ una produzione Catalyst-Lo Stanzone delle Apparizioni. "Piccole donne crescono?" è uno spettacolo a tratti parodistico e irriverente, tratto dal romanzo di Luisa May Alcott, "Piccole donne crescono" ma qui, nel titolo compare il punto interrogativo. La scrittura drammaturgica resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale per far emergere gli aspetti moralistici e i precetti etici tradizionali nei quali Jo, Meg, Amy e Beth sono inserite, ma anche la loro rabbia nei confronti delle costrizioni sociali e dell’onnipresente maschilismo. Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata ad una donna.

"L’epistolario –, si legge – e la biografia della Alcott fanno da contrappunto ai dialoghi per disegnare un quadro nuovo e tentare una risposta possibile al punto interrogativo presente nel titolo". Scenografia di Matteo Marsan e Davide Lettieri, luci di Davide Lettieri, fonica di Damiano Magliozzi. Prenotazioni: 0574.673887, [email protected]. Biglietteria aperta il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12 e nel giorno dello spettacolo anche dalle 17 alle 20. Riduzioni: over 65, tessera socio sostenitore Il Moderno, soci Coop, carta dello spettatore Fts.

Piera Salvi