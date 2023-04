Donne della Resistenza "Le mie zie simbolo di lotta per la libertà Dobbiamo loro molto"

"Quando le zie, la Liliana e la Lina, se ne andarono, la prima nel 1998, la seconda nel 2002, non ci fu bisogno di promettersi né di dirsi niente. Avremmo continuato a raccontare con orgoglio chi eravamo e da dove venivamo. Perché quella lotta e quella Resistenza sapevamo che era servita a renderci oggi quello che siamo tutti: liberi". La foto ormai iconica scattata nel 1944, quella che ritrae le due giovani sorelle Liliana e Lina Cecchi col fucile in mano, le due ‘partigiane combattenti’ diventate simbolo della Liberazione, Rossella Cecchi (che di Lina e Liliana è nipote) la tiene ben piantata davanti all’ingresso di casa sua. A voler rimarcare subito a chi vi si pari davanti due cose, l’orgoglio ‘del sangue’ e quello degli ideali che animano quella casa: antifascisti.

Figlia di Guglielmo Cecchi, fratello delle partigiane combattenti pistoiesi, Rossella in quell’atmosfera ha sempre vissuto e a quell’atmosfera appartiene. Sono radici, dna, vita che può continuare grazie a chi prima di lei ha portato avanti la lotta. "Abitavamo tutti nella stessa palazzina. Eravamo molto uniti come famiglia. Alla sera, saranno stati i primi anni Settanta – ricorda Rosella che oggi di anni ne ha 64 –, ci si riuniva tutti dalla zia Liliana oppure a casa da noi. Le prime volte che ho sentito le loro storie avrò avuto 8 o 9 anni. Ho sempre ascoltato con grande curiosità e orgoglio, mai spavento o timore. Erano storie che si capiva essere importanti. Tutti vivevamo in quest’atmosfera che definirei molto partigiana nell’accogliere, nell’aiutare le persone. Non ho mai smesso un attimo di essere orgogliosa di far parte di questa famiglia, per la sua storia, per ciò che ci ha insegnato, per i valori che ci ha trasmesso".

Poi gli aneddoti sui ruoli che ognuna delle due sorelle Cecchi ha portato avanti in tempo di guerra: "La zia Lina, che era del ‘26, faceva la staffetta. Portava le munizioni, il cibo o quel che c’era da portare. Montava sulla bicicletta e andava. Mi ricordo un episodio in particolare che lei stessa raccontò averla spaventata tantissimo – dice Rossella –. Durante una di queste sue staffette, zona Arcadia, portava munizioni nello zaino. Vide arrivare un plotone di tedeschi. Frenò bruscamente e cadde. Lo zaino si ruppe e le munizioni si sparpagliarono per strada, mentre i tedeschi avanzavano. Si sdraiò per terra e usando il cappotto in qualche modo riuscì a sottrarre alla vista del plotone quei proiettili sparsi. Se la cavò, ma la paura fu enorme".

Fu ancor più pericolosa l’esperienza della maggiore delle due, Liliana, in servizio al comando tedesco. Celebre e degno di lode è l’episodio che la vide protagonista a Ramini. Tutto ebbe inizio con l’uccisione di un soldato tedesco che causò l’arresto di diversi ostaggi, del parroco del posto e del segretario del Partito Comunista. Forte del suo esser conosciuta al comando tedesco e consapevole di poter esser creduta, testimoniò che una pattuglia inglese aveva catturato un soldato tedesco affermando che di questo avrebbe potuto fornire i dati esatti. "Essa – si legge in una relazione dell’attività svolta dai gruppi di difesa della donna della provincia di Pistoia – ha saputo con incredibile calma convincere i nazisti. Grazie al coraggio e alla prontezza di questa e un’altra compagna, due arrestati sono stati rilasciati e salvati da sicura morte".

"Quello – commenta Rossella – per stessa ammissione di Liliana fu un vero colpo di fortuna. Ogni volta che raccontava quell’episodio le veniva il magone. Fu un’esperienza forte per lei, essere a contatto col nemico per una i cui familiari avevano rinnegato il fascismo e il nemico anche a costo della vita. Tanto il mio babbo che i miei nonni erano praticamente perseguitati per questo. In San Marco, dove i nonni avevano un negozio, non di rado venivano picchiati oppure risvegliati dal fuoco appiccato alle cantine".

Oggi Rossella è iscritta all’Anpi ("ogni anno rinnovo la tessera", dice), ma vorrebbe che l’eco di quel chiasso di allora tornasse a risuonare di più: "Mi piacerebbe raccontare di più queste storie – dice –, ma ho un carattere riservato e anche dei limiti fisici che mi impediscono di essere operativa al meglio. Mi piacerebbe davvero che gli enti, le associazioni fossero più aperti, uniti da una memoria che è comune a tutti. Perché è grazie a quella se oggi siamo qua".

linda meoni