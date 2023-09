"Donne con bimbi e fragili". Così la parrocchia è sold out

Al momento non risulterebbero spazi disponibili per l’accoglienza ai migranti nel territorio del comune di Agliana. "Il prefetto – riferisce il sindaco Luca Benesperi – ci ha chiesto la disponibilità di eventuali strutture pubbliche da mettere a disposizione dei migranti. Ma al momento non abbiamo nulla di disponibile". Risultano al completo i locali destinati all’accoglienza nella parrocchia di San Piero. Il parroco, don Paolo Tofani, riferisce che la casa Ivana Bardi che da diversi anni ospita donne sole o con figli, attualmente accoglie una decina di persone, italiane e straniere. "Si tratta di madri con figlie – spiega don Tofani – ospitate nell’ambito di un progetto sociale, in convenzione con i Comuni e rivolto a varie situazioni di disagio. In questo periodo accogliamo inoltre tre famiglie ucraine – aggiunge il parroco –, in questo caso si tratta di un progetto attuato in collaborazione con la Protezione civile nazionale".

A Montale situazione simile: per il Comune di Montale ha partecipato alla riunione in prefettura l’assessore alle politiche sociali Sandra Neri che ha fatto presente come l’amministrazione comunale di Montale non disponga di immobili o alloggi idonei ad accogliere gli immigrati. L’assessore Neri aveva già avuto contatti con la prefettura sul tema dei migranti a maggio e in seguito a questi incontri aveva cercato nel territorio montalese se vi fossero alloggi di privati che i proprietari potessero mettere a disposizione, ma non aveva ricevuto risposte positive dai privati che aveva consultato. Da parte dell’amministrazione comunale quindi c’è l’impegno a collaborare con la prefettura anche se ci si scontra con la mancanza di strutture pubbliche disponibili e con la difficoltà a trovare soluzioni nel privato. In passato nel territorio comunale di Montale c’è stata l’accoglienza di gruppi ridotti di richiedenti asilo che però erano allora inquadrati in un progetto gestito da associazioni e non dettato dall’emergenza del momento.