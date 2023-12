Doni per gli alluvionati. Li ha consegnati don Paolo

Il preposto don Paolo Firindelli ha consegnato i deumidificatori alle famiglie alluvionate di via Alfieri alla Stazione. La consegna degli elettrodomestici è solo una primissima fase di un’operazione di aiuto più vasta che verrà compiuta grazie a un fondo formatosi con il contributo di diversi soggetti: in primo luogo la Diocesi di Pistoia, poi le Diocesi toscane che si sono mobilitate per aiutare tutte le zone alluvionate, quindi le singole parrocchie che direttamente hanno contribuito con le somme ricavate anche dalle offerte dei fedeli, infine la Conferenza Episcopale Italiana che ha fatto una donazione. Si aggiungerà tra poco anche un contributo promesso dalla Fondazione Caript. Don Firindelli, preposto di Montale, ha ricevuto l’incarico di gestire il fondo e di occuparsi della distribuzione degli aiuti. "Abbiamo pensato di iniziare subito a fare qualcosa prima di Natale – dice don Paolo – anche per dare un segno di vicinanza alle famiglie colpite dall’alluvione. Prima siamo andati a sentire sul posto quali erano i bisogni più immediati e abbiamo provveduto a fornire i deumidificatori. La prima cosa da fare è rispondere all’emergenza poi cercheremo di procedere cercando di individuare le necessità". Gli elettrodomestici forniti dalla parrocchia sono stati particolarmente graditi anche perché la procedura per i risarcimenti non è né breve né facile, anche per la complessità degli stessi moduli che i residenti devono compilare. "Cercheremo di dialogare con gli altri soggetti – dice don Paolo – come associazioni e altri enti, che hanno fatto raccolte in favore delle famiglie e delle imprese colpite in modo che l’azione di tutti sia coordinata, cercheremo di fare qualcosa anche per le imprese".

In particolare a Montale è in corso una raccolta di fondi compiuta dal Comitato Montale Solidale, che riunisce una trentina di associazioni del territorio con la collaborazione del Comune e sono: Comitato Festeggiamenti, Auser Montale, Amici della caccia e dell’ambiente, Gruppo Alpini, Corale "A. Masini", Proloco di Tobbiana, Fratellanza Lavoratori Tobbianesi, Proloco di Stazione, Proloco di Fognano, Evento del Cuore, Croce d’Oro, Misericordia di Montale, Croce Rossa, Comitato Gemellaggi, Avis, Fratres, Vab, Casa del Sorriso, Progetto Cometa, Misericordia di Fognano, Lions Club Pistoia Fuorcivitas, Gruppo Fotografico Obiettivi Montalesi, Banda G. Verdi di Fognano, San Vincenzo de’ Paoli, Caritas, Propositura di Montale, Parrocchia di Tobbiana, Compagnia teatrale Sesamo e Cartamo, Rione Dore, Progetto Cometa, Aido, Amministrazione Comunale di Montale, Montale My Love.

Giacomo Bini