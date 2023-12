Donazione in memoria di Matilde

Proprio ieri avrebbe compiuto 22 anni. Ma se è vero che la sua esperienza terrena si è chiusa prematuramente ormai tre anni fa, il suo ricordo è ancora vivissimo. Già, perché la presenza di Matilde Capecchi, a Casalguidi, è ancora tangibile. E non solo per il giardino con la sua piccola biblioteca che porta il suo nome (inaugurato nei mesi scorsi), ma soprattutto per le numerose iniziative legate alla beneficenza. E la prossima si concretizzerà a breve: entro un mese infatti, il direttivo della onlus a lei intitolata consegnerà un dispositivo diagnostico per la fisioterapia al centro di riabilitazione di Valdibrana dell’Asl, acquistato con il ricavato dei panettoni "Margherita Silenziosa".

"Oggi (ieri) sarebbe stato il compleanno di Matilde. Avrebbe festeggiato con gli amici, davanti a un bicchiere di prosecco – ha ricordato Bernardo Capecchi, padre della giovane scomparsa – come la ricorderemo per questa ricorrenza? In maniera sobria: abbiamo invitato i ragazzi del catechismo per una merenda in suo ricordo. Siamo inoltre soddisfatti della “Biblioteca di Matilde“, che è piaciuta molto agli alunni delle scuole del territorio". Matilde lottava da tempo contro un brutto male che nell’aprile del 2020 non le ha purtroppo lasciato scampo. Ma l’Associazione Margherita Silenziosa Matilde Capecchi, costituita grazie all’impegno dei genitori e dei parenti, ne porta ancora avanti l’impegno nel sociale. E c’è ancora qualche giorno di tempo per acquistare il panettone di Matilde, contattando l’associazione al numero 339.8558025.

G.F.