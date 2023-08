Donazione di Cinzia Diddi all'associazione di Giak a Agliana

La nota stilista Cinzia Diddi ha firmato gli abiti da sera per le 35 coppie che hanno partecipato alla ‘Festa di fine anno’ del Convitto Cicognini di Prato, nell’occasione ha scelto di fare una donazione all’associazione ‘Giak nuotatore volante’ nata nel nome di Giacomo Di Napoli, il ragazzo aglianese, pluripilota e campione di volo, che perse la vita l’11 luglio 2022 in un incidente in aliante. "Conoscevo Giacomo – riferisce Cinzia Diddi -, l’ho visto crescere, la sua mancanza si fa sentire ogni giorno e questo è il mio modo per ricordarlo. Oltre ad essere un grande talento, era anche un ragazzo di grande spessore emotivo, sempre pronto ad aiutare, presente per tutti, la sua allegria era contagiosa". A donazione avvenuta Gennaro di Napoli e Cristina Monzali, genitori di Giak, ringraziano di cuore Cinzia Diddi: "Un preziosissimo contributo all’associazione in ricordo del nostro Giacomo – dicono -. I fondi ricevuti saranno utilizzati per finalità solidaristiche e di utilità sociale per continuare a trasmettere i valori e le passioni di Giacomo: nuoto, volo, equitazione, studio e musica". Cinzia Diddi abita ad Agliana e ha la ditta a Prato. Quest’anno è stata incaricata di occuparsi dello stile e dell’immagine degli studenti e delle studentesse del Cicognini per la ‘Festa di fine anno’. "Il dirigente scolastico, Tiziano Nincheri – racconta Cinzia Diddi -, dopo aver ascoltato il volere dei ragazzi ha dato il via all’organizzazione dell’evento. Hanno scelto come colori l’azzurro e il blu, che io ho chiamato ‘azzurro crepuscolare’ e ‘blu crepuscolare’ che sono l’arrivo della sera, e la fine degli studi".

Piera Salvi