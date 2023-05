Donazione all’Emporio solidale "Grazie ai Lions e ai cittadini Crescono le richieste d’aiuto"

Donazione del Lions club della Piana all’emporio solidale aglianese. I soci del Lions club Quarrata-Agliana-Pianura pistoiese hanno donato prodotti alimentari di prima necessità, per l’igiene personale e la prima infanzia, all’Emporio solidale, attivato a maggio 2022 grazie alla sinergia tra Misericordia di Agliana e parrocchia di San Piero. "È il frutto della raccolta che ogni anno effettuiamo nel periodo pasquale al supermercato Conad di viale Adua, a Pistoia, che ringrazio – riferisce il presidente dei Lions, Umberto Mannelli -. Quest’anno grazie alla generosità di numerosi cittadini, abbiamo raccolto oltre una tonnellata di prodotti alimentari, per l’igiene personale e la prima infanzia, che abbiamo già distribuito agli Empori solidali di Quarrata e Montale e adesso a quello di Agliana, ripartendoli in proporzione agli abitanti dei tre Comuni. Un progetto pienamente riuscito, che conferma l’attenzione del nostro Club verso i bisogni del territorio". Per la Misericordia dice il governatore Ilaria Signori: "Ringrazio dal profondo del cuore i Lions, per la generosità dimostrata nei confronti del nostro Emporio. Un gesto di altruismo che ci permette di sostenere, con minor fatica, i bisogni delle famiglie aglianesi che si rivolgono regolarmente al punto di distribuzione in via Matteotti". "A nome della parrocchia di San Piero e del centro di ascolto Caritas - dichiara la referente dell’Emporio, Elisa Puggelli - va il nostro apprezzamento per la sensibilità che i Lions hanno manifestato verso quanti si trovano nello stato di bisogno. Le necessità del territorio sono in aumento". "Due sono gli scopi da conseguire - affermano Puggelli e Signori -. Da una parte la dignità della persona, cercando di rendere l’esperienza dell’Emporio più simile a quella di fare la spesa in un negozio, dall’altra cercare di contrastare l’aumento dei nuovi poveri. Sono oltre 60 le famiglie aglianesi, per un totale di circa 250 persone, che si rivolgono regolarmente al Centro di ascolto e poi all’Emporio, dove possono scegliere, in autonomia, i prodotti alimentari di maggiore necessità". L’Emporio (aperto il lunedì e mercoledì, dalle 16 alle 19) è in via Matteotti, nella sede storica della Misericordia, a fianco del Centro di ascolto parrocchiale ‘Don Tonino Bello’. Vi operano numerosi volontari, opportunamente formati.

Piera Salvi