Donazione alla biblioteca da Confedilizia

Si arricchisce il patrimonio della biblioteca comunale Angela Marcesini con una donazione di Confedilizia Pistoia (con sede in via San Pietro 20), rappresentata dal consigliere Massimo Chiossi, che ha regalato alla biblioteca, tramite l’assessore alla cultura Giulia Fondi, una copia dei libri che compongono la collana ‘Biblioteche della proprietà’. La collana, che è promossa dalla sede nazionale di Confedilizia, è pubblicata dalla casa editrice Rubbettino e diretta da Carlo Lottieri, Sandro Scoppa e Giorgio Spaziani Testa, si occupa di approfondire le varie tematiche legate al mondo dell’immobiliare. Al momento si compone di cinque volumi tra saggi e romanzi: "Controllare gli affitti, distruggere l’economia", "In nome della proprietà", "La casa del nonno", "Il miraggio dell’equo canone nell’affitto delle case", "Un mattone dopo l’altro". L’assessore Fondi ha molto apprezzato.

