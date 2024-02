Domenico Maselli e il suo nuovo noir. Con Giallo Pistoia, presentano Previti e Gori

Nuovo appuntamento con la lettura oggi, venerdì 16 febbraio, a partire dalle ore 17.30, nella sala della Sezione Soci Coop

di Pistoia, in viale Adua. E’ un evento targato Associazione Giallo Pistoia. Protagonista sarà Domenico Maselli con il suo ultimo libro "Il delitto della torre" edito da Jolly Roger. Pisa, vigilia di Natale. Un cadavere viene scoperto ai piedi della Torre, in piazza dei Miracoli. Si tratta del professore Michele Baroni, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, assassinato la notte precedente.

L’indagine viene affidata all’ispettore Andrea Carli: un uomo come tanti altri che, nell’Amministrazione in cui presta servizio è un numero, come la maggior parte degli operatori di polizia. Carli non gode di molta considerazione e stima nell’ambito della Procura pisana per vecchie ruggini investigative, ma dalla sua parte ha una profonda umanità che lo porta a vivere tra la gente sentendosi elemento basilare di una società ancora sana.

Un’indagine difficile che stenta a decollare, ma Carli saprà districarsi con determinazione fino al sorprendente epilogo. Saranno Giuseppe Previti, alla guida di Giallo Pistoia, e il giornalista Maurizio Gori a dialogare con l’autore. Con interventi di Enrico Parrini, autore della copertina del giallo, e Fabio Gimignani in veste di editore. Le letture saranno a cura di Marco Leporatti, presidente della Sezione Soci Coop di Pistoia. Tutti gli appassionati sono invitati a partecipare.

l.a.