Domenica impegnativa per la macchina dei soccorsi in quota

Domenica speciale all’Abetone, ideale per chi ama sciare; non c’è stato il pienone ma un discreto affollamento su una neve spettacolare, per la soddisfazione di escursionisti e operatori. Gli incidenti sono stati diversi in tutta la Montagna, tutti però senza conseguenze importanti. In mattinata la polizia della neve è intervenuta di concerto con il Sast per soccorrere un bambino di 8 anni vittima di una caduta accidentale nella zona della Casina Rossa: il giovane è stato spinalizzato e trasferito a valle dov’è stato preso in consegna dalla Misericordia e consegnato a Pegaso 1 per il trasferimento al Meyer. Poco dopo gli uomini della polizia sono stati allertati per un 19enne di Scandicci che cadendo si era procurato un trauma facciale: quando si è ripreso il giovane non ricordava nulla, poi ha ripreso abbastanza lucidità. Dopo essere stato immobilizzato è stato condotto a valle dove ad attenderlo c’erano i volontari della Misericordia che lo hanno accompagnato a Pegaso 3 per il ricovero. A mezzogiorno il Sast e la gdf sono intervenuti a Maresca, nella Foresta del Teso, assieme ai vigili del Fuoco per soccorrere un uomo di Prato, provvisto di ramponi, caduto un centinaio di metri dopo l’inizio della salita che conduce al Rifugio del Montanaro, procurandosi la lussazione di una spalla. Nel pomeriggio, infine, i soccorsi si sono resi necessari alla Doganaccia per un infortunio di un bimbo di sette anni.

Andrea Nannini