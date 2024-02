Domenica di Carnevale. Carri pronti a sfilare. Le maschere si sfidano

PISTOIA

Secondo appuntamento, oggi, con il Carnevale Pistoiese. A partire dalle 14 i carri allegorici torneranno per il divertimento di grandi e piccini. Torna anche il gioco "La maschera più bella" indetto dal nostro giornale, in collaborazione con il Comune, con la premiazione delle 6 maschere più belle ed originali sia singole che di gruppo che come famiglia. Le foto della giornata e delle maschere vincitrici saranno pubblicate su La Nazione in edicola il lunedì.

L’appuntamento è per oggi a partire dalla 14 quando il giardino si trasformerà in un grande parco dei divertimenti con i carri allegorici allestiti dai quattro rioni cittadini che faranno bella mostra di sé e soprattutto faranno divertire i bambini. Il Carnevale è un momento di gioia e di spensieratezza dove ognuno può diventare l’eroe o il personaggio che ha sempre sognato: una principessa, Batman, Spiderman, oppure dare libero sfogo alla fantasia. Il primo corso è stato un successo con il parco pieno di tante mascherine festose segno che il Carnevale è un appuntamento sentito dai pistoiesi e vedere il giardino con tanti bambini fieri nelle loro costumi è stato un colpo d’occhio bellissimo.

Oggi tocca al secondo corso e di nuovo sarà una grande festa di colori e musica. Un appuntamento, quello del Carnevale Pistoiese, voluto fortemente dai quattro rioni della città, in compartecipazione con il Comune, che segna un momento particolare, è l’inizio dell’attività dei rioni ma soprattutto è un momento di festa per la città. I carri sono stati tutti rinnovati e tante sono le maschere che arrivano direttamente dal Carnevale di Viareggio a testimonianza di quanto questa manifestazione stia crescendo nel tempo.

L’ingresso alla manifestazione, al costo di 5 euro, organizzata dal Comitato cittadino con la compartecipazione del Comune di Pistoia, è previsto da piazza Leonardo da Vinci e da viale Arcadia all’incrocio con via Martiri della Fortezza. In occasione della manifestazione, sono previste alcune modifiche alla viabilità dalle ore 11 alle 19. Maurizio Innocenti