Domenica con "Birre in Sala". Un successo di pubblico. Con locali pieni e negozi aperti

Una giornata primaverile all’insegna del buon bere, della convivialità, degli acquisti e della cultura, con tante persone che hanno affollato il centro storico di Pistoia. La terza edizione di "Birre in Sala", domenica 7 aprile, è stata un successo di pubblico, grazie ad una formula che proponeva oltre 50 etichette naturali provenienti da 17 birrifici italiani ed europei. I locali coinvolti, invece, sono stati ventidue. La manifestazione si è inserita nell’ambito di Pistoia Pop, il calendario di iniziative nato dalla collaborazione tra Confcommercio Pistoia e Prato, Associazione culturale del centro storico, Comparto Sala, Associazione UAPC, Comune di Pistoia, Fondazione Caript e Fondazione Pistoia Musei e legato alla mostra ‘60 Pop Art Italia, aperta fino al 14 luglio a Palazzo Buontalenti.

Un ampio ventaglio di possibilità, dunque, che hanno contribuito ad attrarre i visitatori dalle 12 fino alle 20. Per Daniele Andreotti, di Voronoi, "i feedback sono stati molto buoni, la sinergia tra ristorazione e negozi dimostra che la città risponde in maniera super positiva. C’è stata grande affluenza di pistoiesi e non solo, in misura superiore rispetto alla scorsa edizione".

"È andata molto bene – commenta Paolo Boccardi, di Gargantuà – grazie al connubio tra l’evento, i negozi aperti, la mostra visitabile. Gli operatori sono rimasti davvero soddisfatti dell’affluenza: è stata una bella giornata, favorita anche dal tempo e dalla voglia di uscire, tanto da parte dei pistoiesi, quanto dal lato dei turisti, sia italiani che stranieri". Per Mattia Fanuli, di Coévo: "C’è sicuramente da essere molto soddisfatti, perché chi è venuto per degustare una birra poi ha scelto di trattenersi anche a pranzo o a cena. Il bel tempo ha sicuramente incentivato le presenze, che sono state per la maggior parte di residenti, ma abbiamo accolto anche stranieri". La sinergia con i negozi aperti è stata un altro elemento di forza. "Abbiamo lavorato bene – osserva Elisabetta Baldi, di Le Cotte in Città – e l’appuntamento è stato super positivo, perché ha portato grande visibilità. È il genere di eventi che ci servirebbe ogni mese". Sulla stessa lunghezza d’onda Francesca Falleni, di Maison 22, che aggiunge: "Anche per noi la giornata è andata bene, si è trattato di un momento particolarmente positivo".