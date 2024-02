Domattina ’Il Comune va a scuola’

"Il Comune va a Scuola", è l’iniziativa ideata dalla presidente del consiglio comunale di San Marcello Piteglio, Sandra Romagnani, che torna domattina, lunedì 12 febbraio, quando verrà consegnato, da parte dell’amministrazione comunale, il libro "Il Comune va a Scuola", a tutti alunni delle classi terze delle scuole primarie di San Marcello, Piteglio, Maresca e Campo Tizzoro. Gli amministratori, a partire dalle 8.30, visiteranno le quattro scuole interessate per consegnare il volumetto ai ragazzi. "Questa idea è nata per volontà congiunta della presidente del consiglio comunale Sandra Romagnani e dell’amministrazione – si legge nella nota – ritenendo di coinvolgere gli alunni delle scuole primarie del Comune in un’attività di reciproco scambio scuola-Comune per avvicinare i ragazzi all’istituzione e alle varie attività in cui è impegnato il Comune stesso. Il libriccino “Il Comune va a Scuola“ è stato realizzato per far capire con parole semplici, e con l’aiuto di bellissimi disegni realizzati dall’artista Renzo Bastianelli di Bardalone, come funziona il Comune, a cosa serve e di cosa si occupa, cosa fanno il sindaco, gli assessori e il consiglio comunale. Nello scorso anno scolastico lo stampato è stato presentato nell’aula magna dell’Istituto comprensivo di San Marcello Pistoiese e consegnato a tutti gli alunni della primaria dalla classe terza alla classe quinta, per cui, ogni anno, verrà consegnato alle classi terze per dare continuità a quest’esperienza".

Andrea Nannini