Domani sera "Scugnizzi" diretto da Nanni Loy. Il "capolavoro anomalo" con i detenuti di Nisida

Prosegue con "Scugnizzi" di Nanni Loy la rassegna “Giovedì al Cinema” dello Spazio 77, in via Ciliegiole 77. Domani, giovedì 13 febbraio, sul grande schermo del Circolo Aziendale Hitachi sarà proiettato il film con il quale nel 1989 il regista (tra gli altri) di "Mi manda Picone" e "Amici miei atto III" offrì un ritratto-omaggio della Napoli più vera con i suoi giovani come protagonisti assoluti del racconto.

Una trentina di ragazzi, detenuti del carcere minorile di Nisida, scrivono e mettono in scena un musical al Teatro San Carlo. Nel corso dello spettacolo, palcoscenico e vita reale si alternano fino a fondersi per realizzare un mosaico che mette a nudo Napoli, i suoi slanci di bellezza ma soprattutto le sue miserie, soprattutto la quasi totale dipendenza dalla criminalità, facendo emergere, in particolare la condizione dei minori in città negli anni Ottanta.

Nel cast Leo Gullotta, Aldo Giuffré e Tosca D’Aquino. "Un grande film incredibilmente sottovalutato – si legge nella presentazione –. Una storia durissima, quella dei ragazzi di Nisida, resa magica dalla macchina da presa di Nanny Loy. Le musiche di Mattone, colonna sonora di un successivo musical di grande successo che ha lanciato diversi artisti, Sal Da Vinci su tutti, è eccezionale. Il tema sociale della povertà e dell’ignoranza, mentori eterni della criminalità e della camorra, viene cantato in modo incantevole e disincantato allo stesso tempo dai detenuti di Nisida, il risultato è un “capolavoro anomalo” del cinema italiano".

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo Hitachi (0573.32626).