Domani sera "Due generazioni, una rivoluzione". Il libro a quattro mani di Chiti e Martinelli

Due voci in dialogo, ognuna riconducibile a un tempo e un vissuto diversi. Nasce così "Due generazioni, una rivoluzione" (Rubbettino, 2025) scritto a quattro mani da Vannino Chiti e Valerio Martinelli che verrà presentato domani, giovedì 6 febbraio, alle 21.15 al Circolo Arci de Le Fornaci (via del Fornacione 52). Il libro affronta questioni cruciali come il lavoro, la democrazia, la politica e la partecipazione, la pace e la spiritualità, mettendo a confronto due prospettive diverse, ma accomunate dal desiderio di contribuire a un cambiamento positivo. Il volume è impreziosito dalla prefazione del cardinale Matteo Zuppi e dalla postfazione dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, offrendo spunti di riflessione e proposte concrete per il futuro del nostro Paese. Saranno presenti gli autori, Vannino Chiti, già presidente della Regione Toscana, ministro e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e oggi presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, e Valerio Martinelli, ricercatore universitario, avvocato e consigliere scientifico del presidente nazionale e dell’area lavoro delle Acli, oltre che segretario responsabile dell’Osservatorio giuridico legislativo della Conferenza episcopale toscana. A dialogare con loro ci saranno Elena Pampana, presidente regionale delle Acli, e Lorenzo Scalise, della segreteria comunale del Pd di Pistoia, che modererà l’incontro. La serata sarà arricchita dal contributo di cinque giovani del territorio – Christian Arrighetti, Lorenzo Gaggini, Noemi Porcu, Alessia Paoli e Ortensia Panconi – che avranno l’opportunità di rivolgere domande dirette agli autori. Ingresso libero e aperto a tutti.