Domani riapre il bar della Casa del popolo

La ricerca del nuovo gestore sta andando avanti. Nel frattempo però, il bar della Casa del Popolo di Cantagrillo è pronto a riaprire sotto la gestione temporanea dei soci: la riapertura è fissata per domani alle 18. Lo ha deciso il consiglio di circolo, anche per dare un segnale in attesa che eventuali potenziali gestori si facciano avanti contattando questi numeri di telefono: 339.3926360 oppure 328.0066119.

"In questi mesi le attività culturali, sportive e ricreative del circolo non si sono mai fermate, ma ora finalmente possiamo restituire alla nostra casa un elemento essenziale: il bar – ha spiegato il presidente del circolo Arci di Cantagrillo, Rodolfo Fedi –. Non è solo un luogo dove prendere un caffè o un bicchiere di vino, ma un’occasione per stare insieme, per discutere, per costruire qualcosa di bello. Nonostante siamo ancora alla ricerca di un nuovo gestore, il consiglio di Circolo ha scelto di non aspettare oltre: Cantagrillo ha bisogno del suo punto di ritrovo, del suo cuore pulsante".

G.F.