Domani al Melani: Pistoiese-Belvedere, ma il nodo resta

Da un lato i tifosi arancioni gioiscono, dall’altro sono "costretti" a restare in attesa degli eventi. La Pistoiese ha annunciato il cambio di programma: da un comunicato si apprende che "l’amichevole del 20 agosto (domani, nda) contro l’ASD Belvedere si giocherà allo stadio Melani alle ore 18, anziché al Barni di Montale. Vista la numerosa adesione alla gara – si legge – la società ha pensato di disputare il primo appuntamento casalingo a Pistoia". Fornendo tutte le indicazioni del caso per chi intendesse seguire questo primo appuntamento cittadino: la biglietteria, infatti, sarà aperta il giorno gara dalle 16 sotto la gradinata dello stadio. Gli abbonati entreranno gratis (previa presentazione della ricevuta dell’abbonamento), gli under 10 idem. Gli under 14 pagheranno 3 euro; i tagliandi della tribuna laterale costeranno 6 euro, quelli della centrale 10. Nell’occasione sarà aperto il bar della tribuna e la sala hospitality, adiacente al bar, sarà attiva per la sottoscrizione degli abbonamenti.

Un buon segnale per la disponibilità del Melani per l’intera annata sportiva? C’è già stata o ci avviciniamo alla fumata bianca? E’ presto per dirlo: la concessione d’uso, infatti, è relativa esclusivamente al match amichevole. Tuttavia, come sostiene Raffaele Auriemma, "credo che la direzione sia quella: le parti in causa, Comune e Pistoiese, si stanno confrontando. Si sta dialogando seduti attorno a un tavolo – aggiunge il direttore generale arancione –: c’è la volontà delle due parti. Il Comune vuole dare fiducia a questa società. Sono ottimista di natura, per cui penso che si arriverà a una soluzione condivisa nel giro di poco. Occorreranno i professionisti per definire la questione nei termini corretti. Dipenderà tutto dallo stile che avrà la Pistoiese, dal cambio di mentalità che avrà maturato – conclude –: ci sarà bisogno di tempo, pazienza e sacrificio. Ma il primo passo è stato fatto". Il tempo però stringe, visto che il 3 settembre è previsto il derby interno di coppa con il Prato. Speriamo che, a differenza dell’ultima volta, tutto fili liscio.

Gianluca Barni