Doblò nuovo di zecca per trasportare i fragili

Grande emozione e immensa soddisfazione per l’inaugurazione del Fiat Doblò della Misericordia di Castellina, Serravalle e Masotti allestito per il trasporto delle persone con disabilità. La cerimonia si è svolta sotto la Rocca di Serravalle alla presenza del sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, del vicesindaco Federico Gorbi, del presidente del consiglio comunale Roy Bardelli e dell’ assessore allo Sport Benedetta Vettori. Oltre ai volontari della locale sezione della Misericordia, hanno assistito al taglio del nastro anche altri componenti dell’associazione, fra cui il direttore dei servizi della Misericordia di Pistoia Riccardo Fantacci. David Iacomelli, responsabile della sezione della Misericordia di Castellina, Serravalle e Masotti, dal canto suo è certo che questo nuovo mezzo potrà far fare un deciso salto di qualità al distaccamento della Misericordia: "E’ il primo mezzo nuovo che riusciamo a inaugurare. Finora avevamo avuto soltanto mezzi di seconda mano. Ci sarà di grande aiuto sia per le persone disabili e per gli anziani, che non dobbiamo mai lasciare soli". Felice il sindaco Lunardi, che è stato presidente della Misericordia di Castellina: "Il nuovo Doblò darà ai volontari una marcia in più per aiutare chi ha bisogno. Io poi, sono particolarmente felice di vedere la crescita di questa sezione perché è la conferma che il suo spostamento a Masotti fu una cosa giusta".