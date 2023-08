Dobbiamo salvare questo piccolo grande mondo

Elisa

Capobianco

Le associazioni di categoria non hanno perso tempo organizzando già un sopralluogo in zona. Ma per contenere la prima avvisaglia di qualcosa che potrebbe trasformarsi davvero in un grande problema, gli addetti ai lavori hanno chiesto l’aiuto di tutti. Ed ecco che le immagini del calabrone-killer sono diventate virali in poche ore sulle piazze virtuali, insieme all’invito a contribuire all’attività di monitoraggio.

La Versilia e Massa hanno già pagato il loro tributo negli anni. Imparata la lezione altrui Pistoia cercherà di non fare altrettanto contando anche sull’amore collettivo per le api. Le conseguenze del cambiamento climatico, l’inquinamento e l’opera dell’uomo, del resto, hanno già fatto abbastanza male alle nostre amiche impollinatrici, custodi della biodiversità. Soltanto in Europa, negli ultimi trent’anni, la loro presenza si è ridotta del 70 per cento. È bene non dimenticarsi quindi che sulle ali di questo minuscolo animale si reggono gli equilibri dell’intero ecosistema. Il loro è un piccolo grande mondo da proteggere.