"Dobbiamo essere orgogliosi del progetto"

Entusiasmo e soddisfazione, voglia di iniziare, ma anche un po’ di "tensione" affinché tutti gli eventi del programma vadano a buon fine. È questo il mix di sensazioni che hanno espresso tutti i protagonisti che hanno preso parte alla realizzazione di "Pistoia città del Natale". Il progetto che animerà Pistoia dal 25 novembre al 7 gennaio è stata resa possibile grazie al contributo del Consorzio Turistico Città di Pistoia, del Comune di Pistoia, di Confcommercio Pistoia e Prato e dello sponsor Conad Nord Ovest. E’ stato il direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini a fare gli onori di casa: "Il frutto di tanti mesi di lavoro presto sarà realtà. Per noi di Confcommercio avere un ecosistema cittadino di questo calibro è fondamentale, alla luce anche del momento particolare che sta vivendo l’economia". L’assessore al commercio Gabriele Sgueglia pone invece l’accento sull’importanza della "squadra": "Un percorso come questo può essere affrontato solo se c’è sinergia tra le parti coinvolte. Noi siamo sicuri di aver allestito una squadra importante, in cui ognuno darà un contributo fondamentale, e speriamo che a partire da questo Natale possa nascere una consuetudine che animi Pistoia anno dopo anno". Andrea Fontanelli, rappresentante dell’agenzia di comunicazione Jet’s, ha illustrato comunicazione e logistica delle iniziative: "Dal 1 novembre è online il sito ufficiale che a oggi conta più di 30mila visualizzazioni, così come sui social abbiamo totalizzato oltre 300mila impression. Sono numeri importanti che denotano interesse e riscontro da parte dei cittadini". Soddisfazione anche da parte di Paolo Cavicchio, presidente del Consorzio Turistico Città di Pistoia: "Ci piacerebbe che “Pistoia città del Natale“ diventasse un fiore dell’occhiello cittadino nel periodo natalizio. Sarà un mese vivo e ricco, dobbiamo essere orgogliosi di quel che abbiamo costruito".