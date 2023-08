"Divieti improvvisi a Cutigliano: l'ex sindaco Braccesi interviene"

Continua a far discutere la chiusura ai mezzi pesanti del ponte sul rio Piastroso a Pian di Novello che, di fatto, isola il paese in un momento di grande afflusso turistico.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, interviene anche l’ex sindaco di Cutigliano Tommaso Braccesi che punta il dito contro la Provincia.

"La stagione dei divieti improvvisi senza soluzioni deve finire – ammette Braccesi – è necessario agire con prontezza per l’incolumità della gente e non a esclusiva autotutela, come troppo spesso si trova scritto nelle ordinanze, come successo anche per questo ponte. Chi mette un divieto ha anche la responsabilità di pensare ai conseguenti disagi e trovare soluzioni: in questo momento con lo stop sul ponte ai mezzi sopra i 35 quintali, Pian di Novello si può dire isolato e senza alcuni fondamentali servizi di pubblico interesse. La Provincia – conclude Braccesi – proponga rapidamente tavolo di lavoro e confronto confidando in una proficua collaborazione, almeno stavolta, fra Comune, Prefettura e Provincia stessa".

red.pt.