Dispersione rete idrica: Pistoia al 42%

Quarto posto in Toscana alle spalle di Massa Carrara (55,8%), Grosseto (52,5%) e Prato (49,4%): secondo i dati diffusi dall’Istat relativi alla dispersione idrica fatta registrare nel 2020, è questa la classifica che riguarda Pistoia e che non la mette certo in una buona posizione con un valore complessivo del 42,7%, in linea con la media regionale che è superiore di un solo decimale. Su questo fronte, la provincia più virtuosa è quella di Arezzo che disperde soltanto il 25,5% dell’acqua a disposizione. In sostanza, come confermato anche da Coldiretti, "solo un litro di pioggia ogni dieci che cade a terra viene raccolta e salvata mentre vengono dispersi in media oltre 41 litri ogni 100 immessi nelle reti di distribuzione dell’acqua". Un problema di non poco conto quello della dispersione che si va ad unire, successivamente, a ciò che ogni cittadino spreca dal proprio rubinetto ed alla mancanza d’acqua dovuta alla carenza di piogge nel corso dell’ultimo anno. Quello che si va a chiudere, infatti, è un inverno con precipitazioni superiori alla media a dicembre (+54%) e gennaio (+22%) mentre febbraio ha, di fatto, pareggiato la fine del 2022 (-57%) e c’è stata una notevole scarsità di neve caduta. "Di fronte alla tropicalizzazione del clima occorre organizzarsi per raccogliere l’acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei momenti di difficoltà – aggiunge Coldiretti – gli agricoltori sono già impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua ma non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli".

S.M.