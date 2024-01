Disoccupazione in agricoltura. Le domande

Riparte la campagna Disoccupazioni Agricole che riguarda coloro che hanno lavorato nel 2023. Le domande entro venerdì 29 marzo. Per la richiesta di disoccupazione occorre presentarsi agli uffici Epaca Coldiretti di Pistoia, Quarrata, Pescia, Monsummano Terme, San Marcello con carta d’Identità, codice fiscale, buste paga, contratto di lavoro, permesso di soggiorno (per i lavoratori stranieri), Iban. E’ necessario essere stati iscritti agli elenchi dei lavoratori agricoli del 2023, avere 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio (2022-2023) e avere due anni di anzianità contributiva nella assicurazione contro la disoccupazione involontaria. "L’indennità – spiega il responsabile provinciale Alessandro Pagliai – ammonta al 40% della retribuzione degli operai a tempo determinato e al 30% del salario effettivamente percepito dagli operai agricoli a tempo indeterminato". Hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti: operai e salariati agricoli con un contratto a tempo determinato. Possono richiederla anche coloro che, in possesso di un contratto agricolo a tempo indeterminato, abbiano lavorato per parte dell’anno.