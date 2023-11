Discover Pistoia La città in primo piano

È in arrivo il numero sessantasette dell’urban magazine Discover Pistoia (Giorgio Tesi Editrice), nella cui lettura potersi tuffare grazie anche all’abbinamento gratuito con La Nazione, edizione di Pistoia, che si ripeterà questo sabato 4 novembre, come da tradizione ogni mese. Focus a eventi, società e personaggi che di Pistoia sono l’anima e che Pistoia nel loro modo di essere la raccontano. Discover Pistoia di questo ne è espressione già a partire dalla copertina del numero, la cui realizzazione stavolta è opera di una giovane creativa, Elisa Boncompagni, selezionata nell’ambito di un contest realizzato nella quinta edizione di Montuland, lo scorso 24 settembre. "Un’immagine iconica della città fa da sfondo: la cupola della Basilica della Madonna. E, in primo piano, rami di piante e immagini di vita in una dimensione che tende al sogno – la descrive il direttore editoriale di Discover Giovanni Capecchi –, l’energia creativa (tra canto, musica, lettura) e la forza dell’incontro, dell’avventura e dell’amore. Una cover gioiosa, una sorgente di luce, di cui nelle ombre del presente si sente estrema necessità".

Pronti dunque a sfogliare il magazine, incontrando nuovi e ‘vecchi’ amici, com’è il caso del circuito Pistoia Musei che presenta qui la bellissima novità nelle stanze di Palazzo dei Vescovi: partito lo splendido Arazzo Millefiori con destinazione Scuderie del Quirinale a Roma per la mostra tributo nei cent’anni dalla nascita di Calvino, ecco trovare spazio una ‘proiezione’ di sé davvero particolare e suggestiva, che la visita, più di ogni altra cosa, può permettere di comprenderne la bellezza. Tra i ‘vecchi’ amici i Teatri di Pistoia che presentano il mese di novembre nelle diverse sale, il Giardino Zoologico che rammenta ai lettori l’arrivo in struttura di Merida e Sanson, le due nuove tigri dalla storia commovente arrivate dalla Spagna a colmare il vuoto profondo derivato dalla perdita delle due ospiti anziane, Raja prima, Kamala poi. La carrellata ospita come sempre anche i Musei Civici con le iniziative in corso, la rubrica di Emiliano Nappini dal titolo "Pistoia com’era" per compiere un viaggio nella città che non c’è più, la Biblioteca San Giorgio, Coldiretti con Campagna Amica, i Pistorienses di Nicolò Begliomini che stavolta ritrae Giovanni Palchetti, presidente di Gea, ricordandone peculiarità e ambito di azione. Qualche anticipazione guardando a dicembre con i regali solidali di Raggio di Luce onlus, ma anche di eventi magici dicembrini come sarà quello con la carovana Le Cirque in sosta a Pistoia dall’8 al 10 dicembre al PalaCarrara. Pagina dopo pagina eccoci in Valdinievole, con novità e notizie da Montecatini, Monsummano, Castelmartini, e poi in montagna con gli appuntamenti al Mascagni di Popiglio e all’Ecomuseo. Infine il basket che come sempre sta in coda di numero ma non certo per importanza: al centro c’è l’appuntamento che si è svolto alla scuola per l’infanzia Marini di Pontenuovo, per parlare ai bimbi dello spreco alimentare.

