Disco verde per il nuovo mercato. Opposizione critica: "Chance persa"

PISTOIA

Soddisfazione per il gruppo Ale Tomasi Sindaco a margine dell’approvazione, in consiglio comunale, del Piano del commercio e delle altre attività economiche su aree pubbliche. "Il precedente risaliva al 2003 e risultava pertanto non adeguato alla nuova realtà economico-sociale e alle normative – affermano consiglieri Bianca Ferri e Fabio Raso –. Dopo numerosi incontri con le associazioni di categoria è stato deciso di togliere il mercato da Piazza Spirito Santo e di inserire quei banchi all’interno del percorso esistente oltre, per la prima volta, in via Vannucci". Il nuovo regolamento prevede anche che saranno lasciate libere le statue e i monumenti del centro città per permetterne la visione ai turisti, introdotto inoltre il divieto di esporre la merce in maniera disordinata e provvedimenti riguardanti le tende dei banchi per la valorizzazione del mercato e del Made in Italy. "Sosteniamo un settore che ha attraversato anni difficili, ancora oggi in difficoltà a causa dell’inflazione crescente e del web – aggiunge Ferri –. A maggio è stata già approvata una riduzione e rimodulazione del Canone Patrimoniale di concessione delle autorizzazioni per gli ambulanti".

Il regolamento dovrà essere aggiornato ogni tre anni, ma il gruppo consiliare del sindaco promette che si impegnerà per fare valutazioni insieme alle associazioni di categoria già tra 12 mesi. "La direzione è giusta: promuovere le attività locali a discapito di grandi catene e commercio online – ribadisce Raso –. Va ritrovato il gusto di uscire di casa per comprare in città, bere un caffè in centro e di fermarsi a pranzo in uno dei tanti ristoranti presenti. Proprio per i commercianti in sede fissa è stato deciso che i dehor dei locali non saranno interessati dal mercato e lavoreranno spalla a spalla per la crescita della città".

Intervenendo sul tema anche da Fratelli d’Italia spiegano che i "quattro emendamenti presentati dalla sinistra chiedevano un taglio lineare di 30 banchi. Non possiamo accettarlo in fase previsionale – rimarca Fdi –, non possiamo accettare che 30 famiglie di lavoratori rischino il lavoro per una riduzione che niente apporta alla qualità. Per risollevare e riqualificare il mercato cittadino – concludono Francesco Pelagalli e Francesca Capecchi – serve un’attenta analisi ed un lavoro di controllo puntuale e mirato. Per questo abbiamo respinto le richieste".

Ma dai banchi del Partito Democratico i sentimenti sono diametralmente opposti e tramite una nota hanno bollato quella di lunedì come un’occasione persa. "Dopo gli anni del covid e l’evidente inarrestabile desertificazione delle attività commerciali nel centro storico (-27% negli ultimi dieci anni a fronte di una riduzione media più contenuta delle città di Siena, Prato e Lucca) ci saremmo aspettati, soprattutto dal giovane assessore Sgueglia, un progetto coraggioso di profonda riqualificazione, accompagnato da interventi sulla mobilità, sulla sosta, su nuove aree di pedonalizzazione – tuonano i dem –. Dopo 7 anni a luglio arriva in commissione solo una fotografia dell’esistente, modificata solo per assecondare singole richieste, perdendo di vista l’esigenza di tornare a valorizzare e a rendere attrattivo il centro. Il risultato è un mercato esteso e difficilmente fruibile nella sua totalità. Il comparto della Sala, realtà secolare, ritagliato nei pochi spazi liberi dai dehors, questo perché tanto ci saranno le nuove e numerose postazioni di Piazza Mazzini come alternativa – puntualizzano con sarcasmo –. Nel regolamento non sono state indicate nemmeno le finalità, non si fa alcun riferimento ai bandi da espletare. L’Amministrazione ha deciso di non esercitare il proprio compito di prevedere criteri meritocratici per valorizzare gli esercenti più attenti e le produzioni locali e di qualità. Unica nota positiva – conclude il Pd – la disponibilità resa dal sindaco per lavorare nel tempo alle modifiche necessarie. Evidentemente anche lui, che ha dovuto rispondere in prima persona alle tante obiezioni mosse in luogo del suo assessore, si rende conto che c’è ancora molto da fare per restituire a Pistoia il mercato che merita".

Gabriele Acerboni