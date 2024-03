Discarica del Cassero Ricorso al Tar per la capienza. Per ora resta tutto fermo

L’ordine del giorno protocollato pochi giorni fa dal Partito Democratico, che impegnava il sindaco e la giunta a valutare la possibilità di ricorrere al Tar contro il via libera della giunta regionale alla rivalutazione volumetrica della capacità della discarica di Fosso del Cassero, è stato temporaneamente ritirato. Una decisione che i "dem" hanno fatto sapere di aver preso per avere la possibilità di modificare ed affinare ulteriormente (per renderlo maggiormente efficace) un atto di carattere particolarmente tecnico, prima di protocollarlo di nuovo.

Il documento si appellava infatti all’autorizzazione regionale AIA numero 1122 del 2013, proponendo in sostanza un’interpretazione alternativa delle prescrizioni che potrebbe potenzialmente essere in contrasto con il ricalcolo richiesto da Herambiente (approvato dall’amministrazione regionale previa parere positivo della Conferenza dei Servizi) che porterà la capienza del sito del Cassero dagli attuali 3.010.000 metri cubi a 3.392.500 (senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi).

Si tratta com’è noto di un’ottimizzazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati) capaci di allungare l’attività della discarica sino al 2033.

Sempre i consiglieri comunali di centrosinistra, lo scorso anno, avevano peraltro già presentato un ordine del giorno (approvato all’unanimità) proprio per invitare l’amministrazione Lunardi ad impegnarsi (nei limiti del possibile) per scongiurare lo scenario che si è poi delineato. Un nuovo tentativo potrebbe essere però fatto nelle prossime settimane, quando dovrebbe essere ripresentato l’ordine del giorno sull’eventuale ricorso al Tar. Per poi essere discusso in consiglio.

Giovanni Fiorentino