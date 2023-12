Discarica del Cassero. Polemica rifiuti urbani

Resta il "no" all’ipotesi che porterebbe al conferimento di rifiuti solidi urbani nella discarica del Cassero (ventilata nel nuovo Piano regionale dei rifiuti) espresso da tutto il consiglio comunale con un ordine del giorno. Ma nell’ultima assemblea di Ato, la richiesta da parte del vice-sindaco Federico Gorbi di redigere un’osservazione contraria all’indirizzo della Regione avrebbe incontrato l’opposizione dei rappresentanti degli altri Comuni presenti, fatta eccezione per Agliana e Chiesina Uzzanese. Lo ha fatto sapere l’amministrazione, prendendo atto di quanto avvenuto. "Ha prevalso l’interesse particolare rispetto a quello generale, senza che gli altri si siano resi conto degli enormi problemi che comporterebbe lo smaltimento di rifiuti urbani – ha commentato Gorbi – sia per i cattivi odori che per la presenza di animali, come topi e gabbiani". L’ultima parola toccherà alla Regione.