Discarica del Cassero Il Consiglio si oppone "Contro l’ampliamento Ma decide la Regione"

"Alla fine sarà la Regione ad avere l’ultima parola sulla rivalutazione volumetrica della discarica. Ma per quanto ci riguarda, la nostra posizione non cambia. Tanto più che il consiglio comunale si era espresso chiaramente poche settimane fa, sull’argomento".

Lo ha assicurato il vice-sindaco Federico Gorbi, ribadendo la contrarietà dell’amministrazione comunale tanto ad eventuali aumenti della superficie della discarica del Cassero quanto alla rivalutazione dei volumi della stessa. E proprio quest’ultima ipotesi sarà oggetto di discussione il prossimo 20 settembre: Regione Toscana ha infatti convocato la Conferenza dei Servizi e anche il Comune di Serravalle sarà chiamato ad esprimere un parere.

Una convocazione giunta a seguito della richiesta ufficializzata da Herambiente, che aveva interpellato la Regione sulla possibilità di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza la necessità di ampliarne gli spazi.

Si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati) senza dover espandere il sito. Una proposta basata su alcune inesattezze tecniche che risalirebbero quindi a sedici anni fa, sulla quale la Regione sarà adesso chiamata a decidere.

Il consiglio di Serravalle si è comunque detto contrario a quest’opzione, approvando un ordine del giorno presentato dal centrosinistra (ed emendato dalla maggioranza) che chiede di mantenere l’attuale capienza di 3.010.000 metri cubi.

Le posizioni di PD e centrodestra, perlomeno su questo tema, sembrano convergenti: scongiurare il "rischio-rivalutazione" nel breve periodo, per poi arrivare nel minor tempo possibile alla chiusura della discarica.

Ad oggi appare tuttavia difficile lanciarsi in previsioni a breve termine. Tanto più che, secondo quanto si legge sul sito di Herambiente, la saturazione della discarica è stata prevista dal gestore per il 2029. Nella medesima pagina, come capienza è ovviamente stata indicata quella attuale, fissata come detto in 3.010.000 metri cubi. E su queste premesse, la rivalutazione potrebbe allungare giocoforza i termini della definitiva dismissione del sito.

