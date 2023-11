Discarica del Cassero. I tempi si allungano: "Presenteremo un testo contro l’allargamento"

SERRAVALLE

La Conferenza dei Servizi prevista per ieri è stata rinviata al prossimo 5 dicembre. Nell’occasione, l’amministrazione presenterà un testo, da integrare nel prossimo verbale, che oltre al parere tecnico favorevole ricorderà il parere "politico" espresso all’unanimità da maggioranza ed opposizione. E per quanto concerne l’altra "partita", ovvero la riconversione di parte del sito per l’accoglienza di rifiuti solidi urbani ipotizzata dal recente Piano Regionale, verrà presentata un’osservazione che ricorda i precedenti pareri della Regione. Questi gli ultimi sviluppi legati alla situazione della discarica di Fosso del Cassero. L’oggetto della Conferenza era, com’è ormai noto, la richiesta di Herambiente di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi: si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati). Il consiglio si era espresso negativamente, davanti a questa prospettiva.

L’esito della Conferenza precedente, svoltasi due mesi fa, aveva dato adito a polemiche sollevate da Serravalle Civica alla luce del parere tecnico favorevole espresso dal Comune, rimettendosi ai tecnici regionali pur manifestando la propria contrarietà a questa ipotesi. "Abbiamo agito correttamente – ha ribadito il vice-sindaco Federico Gorbi – per spegnere sul nascere ogni polemica, presenterò ad ogni modo un testo scritto che metta nero su bianco la posizione contraria alla rivalutazione di tutto il consiglio e dell’amministrazione".

Sul tavolo resta poi la questione relativa alla possibilità di destinare parte degli spazi residui delle discariche di rifiuti speciali a rifiuti solidi urbani. Tutto l’arco politico di Serravalle si era opposto a questa prospettiva, in una delle scorse sedute consiliari. E il tempo per presentare osservazioni al Piano dei Rifiuti non è ancora scaduto. "A breve presenteremo un’osservazione, che è sostanzialmente già pronta – ha concluso Gorbi – puntando su quella che è a nostro avviso una contraddizione evidente da parte di Regione: la discarica del Cassero è stata classificata per rifiuti speciali sin dalla sua apertura. E le concessioni successive sono state rinnovate per altre due volte mantenendo questa specificità".

Giovanni Fiorentino