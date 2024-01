Discarica del Cassero, ci siamo. La Regione verso la decisione finale

Il verbale della scorsa Conferenza dei Servizi avrebbe ormai tutte le firme necessarie. E la giunta regionale potrebbe a questo punto esprimersi già lunedì prossimo, in merito all’eventuale via libera (o allo stop) circa la riquantificazione della capienza della discarica di Fosso del Cassero richiesta da Herambiente. Questi gli ultimi sviluppi per quanto riguarda il futuro immediato del sito, con i prossimi giorni che potrebbero essere decisivi.

Tanto più che la Conferenza si era chiusa sostanzialmente con un parere favorevole alla richieste del gestore della discarica, subordinato tuttavia al rispetto di alcune prescrizioni. L’argomento della discussione, alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti del Comune di Serravalle, Regione Toscana, Asl, Arpat e Autorità di Bacino, era quanto richiesto da Herambiente già nei mesi scorsi: portare la capienza del sito del Cassero dagli attuali 3.010.000 metri cubi a 3.392.500, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi. Si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati). Il consiglio comunale si era espresso negativamente all’unanimità, davanti a questa prospettiva.

E lo stesso verdetto negativo era arrivato dinanzi all’altra partita parallela che riguarda il Cassero, ovvero la possibilità che il sito possa in parte essere riconvertito in discarica per rifiuti solidi urbani. Quest’ultimo aspetto verrà ad ogni modo affrontato più avanti, anche tenendo conto dell’osservazione al Piano regionale dei rifiuti inviata dall’amministrazione. La volontà del Consiglio di Serravalle rischia però di passare in secondo piano: sulla base dei pareri espressi dai tecnici in sede di Conferenza, sembra ad oggi improbabile che l’amministrazione regionale bocci la proposta di Herambiente. E se quest’ultima dovesse essere accolta, la saturazione della discarica inizialmente prevista dal gestore per il 2029 si allontanerebbe di circa un quadriennio. Saranno ad ogni modo i prossimi giorni a dissipare ogni dubbio.