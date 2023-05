Discarica Brusigliano Si accende lo scontro

Il tema dei rifiuti continua a tener banco in consiglio comunale. Questa volta non per le questioni legate alla Tari e alla raccolta, ma in merito alla discarica abusiva (in costante crescita) all’ex campo di volo, lungo il torrente Brusigliano. A seguito di un’interpellanza del gruppo consiliare del Partito Democratico, firmata da Paolo Tosi, l’assessore competente Gabriele Sgueglia ha fatto presente che, grazie a numerose ispezioni e a un sistema di controllo degli scarichi illeciti più efficace, sarebbero state elevate numerose sanzioni e comunicazione di notizie di reato per "discarica abusiva", nei confronti di circa 50 persone, in attesa di entrare nel vivo delle procedure per la bonifica dell’area (in ballo c’è un finanziamento di oltre un milione di euro legato al Pnrr, ndr). Una risposta, quella dell’assessore all’ambiente, che non ha affatto soddisfatto il consigliere dem: "Purtroppo le sanzioni e le segnalazioni del Comune per la discarica abusiva all’ex campo di volo non hanno sortito nessun esito – attacca –. Se aspettiamo il termine dell’iter investigativo e giudiziario, i rifiuti rimarranno a lungo sull’argine del Brusigliano. Anzi, occorre evidenziare che purtroppo la quantità di materiale abbandonato sta aumentando, soprattutto dentro il corso d’acqua: alcuni fusti e sacchi sospetti sono veramente inquietanti".

"Chi ha commesso un reato è giusto che paghi – chiarisce Tosi – ma Sgueglia non può limitarsi a fare da passacarte tra il Comune e la Procura. Deve trovare una soluzione a questa ferita ambientale sul nostro territorio comunale: Pistoia non può avere un pezzo del proprio territorio in balia di delinquenti che scaricano rifiuti nei corsi d’acqua. Nel 2019 e 2020 il Comune aveva fatto ripulire l’area da Alia per un costo di 140mila euro poi ripartito nelle bollette dei Pistoiesi – ricorda –, adesso siamo punto e a capo. Quindi i tanto decantati controlli dell’assessore non sono serviti a nulla, visto che la montagna di rifiuti è raddoppiata e che nel corso d’acqua del Brusigliano l’inquinamento aumenta Nella zona, peraltro, sono presenti anche dei pozzi".

"Mi inquieta il fatto che il flusso dei rifiuti abbandonati continui ad aumentare e si rischia così di compromettere l’intero progetto di recupero, tanto che sull’esito finale mi è sembrato poco convinto anche lo stesso Sgueglia – prosegue –. I tecnici del Comune fanno un appello affinché si faccia presto a partire con i lavori per non correre il rischio di perdere i finanziamenti Pnrr.Le segnalazioni di reato in Procura in questo momento non servono, occorre arrestare il flusso adesso, anzi andava fatto nel 2020 per non ritrovarsi allo stato in cui siamo oggi. Esorto dunque l’assessore Sgueglia ad agire subito – conclude Tosi – faccia ripulire l’area e il corso d’acqua, poi ci penserà la magistratura ad individuare i responsabili. Un corso d’acqua non può essere tenuto in quel modo un giorno di più e la montagna di rifiuti del Brusigliano è un boccone troppo grosso da digerire: Pistoia non è la ’terra dei fuochi’".

albe