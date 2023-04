Disagi in vista per i lavori alla rete idrica

Publiacqua informa i cittadini del comune di Agliana che, causa lavori sulla rete idrica di via della Libertà inerenti la distrettualizzazione dell’acquedotto, dalle ore 8.30 di domani si registreranno abbassamenti di pressione, mancanze d’acqua e fenomeni di intorbidamento in via della Libertà (tratto da via Menotti a via Lavagnini), via Magni, via Manara, via Fosso Nuovo, via della Costituzione, via Lavagnini (tratto da via Selva a via della Libertà). La situazione tornerà a normalizzarsi nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questa interruzione potrà creare.